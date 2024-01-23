Ассамблея народов России включилась в работу по наблюдению на выборах президента

Как отметили в пресс-службе ассамблеи, особое внимание при организации общественного наблюдения уделят ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Общественная палата РФ и Ассамблея народов России подписали соглашение о сотрудничестве в наблюдении за голосованием на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ассамблеи.

"Общероссийская общественно-государственная организация Ассамблея народов России активно включилась в работу по общественному наблюдению за проведением голосования на выборах президента Российской Федерации в 2024 году. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в наблюдении за голосованием подписано между Ассамблеей народов России и Общественной палатой Российской Федерации 23 января 2024 года", - сказано в сообщении.

Поясняется, что соглашение также направлено на подготовку и проведение совместных проектов по обмену опытом, взаимные консультации и создание условий для участия всех представителей российского гражданского общества в наблюдении.

По словам руководства Ассамблеи народов России, к наблюдению за выборами будут подключены отделения общественно-государственной организации во всех регионах страны. Особое внимание ассамблеи при организации общественного наблюдения будет уделено Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Об Ассамблее народов России

Ассамблея народов России создана по инициативе президента России Владимира Путина для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия, а также для организации системной работы в отношении созданных в Российской Федерации общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений.