Верховный суд отказал в регистрации группы избирателей в поддержку Тищенко

Председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко ранее подала документы в ЦИК для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженца

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным отказ в регистрации группы избирателей для поддержки самовыдвижения на должность кандидата в президенты России председателя Московского совета профсоюзов Александры Тищенко. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

"Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу Тищенко Александры Евгеньевны - без удовлетворения", - постановила апелляционная коллегия суда, после чего решение вступило в законную силу.

Ранее Тищенко подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженца. При подаче документов Тищенко попросила Центризбирком зарегистрировать группу избирателей в свою поддержку, но ей было отказано. Поводом для отказа послужила неверная дата в нотариальном документе, необходимом для оформления протокола регистрации членов группа. Тищенко утверждала в иске, что нарушение стало следствием технической ошибки нотариуса.

О выборах президента

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Как отметила в конце декабря 2023 года в интервью ТАСС глава ЦИК Элла Памфилова, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30 человек.