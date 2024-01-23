Володин: Зеленского ждет судьба нацистов, решение по которым выносили в Нюрнберге

ГД приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Судьба президента Украины Владимира Зеленского печальна, она повторит судьбу нацистских преступников, решения по которым было вынесено в ходе трибунала в Нюрнберге. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения обращения палаты к ООН и парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории России.

"ООН и депутатский корпус национальных парламентов должны прозреть, увидеть, кого поддерживают. <…> А что касается Зеленского - его судьба печальная. Она такая же, как судьба нацистских преступников, решения по которым было вынесено в Нюрнберге", - отметил Володин.

Госдума приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории России. В документе депутаты призывают "осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям ими норм международного гуманитарного права, массовым военным преступлениям и преступлениям против мира и безопасности человечества".

В частности, указывают парламентарии, очередным кровавым преступлением украинских неонацистов стал преднамеренный обстрел 21 января из реактивных систем залпового огня рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка, в результате которого погибли более 20 человек. Как подчеркнул Володин, депутатам необходимо обеспечить, чтобы обращение палаты "дошло до адресатов", так как "мир должен знать о страшной трагедии", которая произошла в мирном Донецке.

"Нам важно, чтобы эта позиция была донесена до всех граждан планеты. Замалчивают эту ситуацию, пытаются найти другие объяснения, но ответственность за произошедшее лежит на кровавом нацистском киевском режиме, лично на Зеленском. <…> Он выезжает в другие страны, его встречают. Кого? Нациста, убийцу, человека, который приказы отдает обстреливать мирные города. 27 человек погибло от его приказов, от обстрелов", - добавил Володин.

Рынок в Донецке подвергся обстрелу в воскресенье. По последним данным, погибли 27 человек. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибром 152 и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье вечером решительно осудил удар ВСУ по Донецку. В сообщении, распространенном офисом главы всемирной организации, отмечается, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры "запрещены по международному гуманитарному праву, они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".