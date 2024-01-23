Володин обсудил с Воробьевым законопроекты в сфере ЖКХ

Председатель Госдумы и губернатор Московской области также поговорили о вопросах социально-экономического развития региона

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Вячеслав Володин и Андрей Воробьев обсудили вопросы социально-экономического развития Московской области, а также законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Позже депутаты совета депутатов Подольска единогласно одобрили передачу котельной в собственность муниципального образования.

16 января депутаты Госдумы по предложению председателя палаты приняли решение о создании рабочей группы для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Также было решено провести парламентские слушания по проблемам ЖКХ. 17 января Володин поручил думскому комитету по строительству и ЖКХ проанализировать состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах.