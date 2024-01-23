23 января, 12:20,
обновлено 23 января, 12:27

Песков заявил, что визит Путина в КНДР вряд ли состоится в ближайшие два месяца

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Как добавил пресс-секретарь российского лидера, в Кремле исходят из того, что "при согласовании графика президент воспользуется этим предложением"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вряд ли может состояться в ближайшие два месяца, сообщил пресс-секретарь российского лидера Telegram-каналу Shot.

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"В КНДР - нет, это более перспективные планы", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли эта поездка состояться до мартовских президентских выборов.

Как добавил Песков, в Кремле исходят из того, что "при согласовании графика президент воспользуется этим предложением".

Говоря о вероятности визита Путина в Турцию до президентских выборов, Песков ответил, что это возможно. "Да, мы исходим из того, что он [визит] может состояться еще до выборов", - сообщил он. 

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