Песков заявил, что визит Путина в КНДР вряд ли состоится в ближайшие два месяца

Как добавил пресс-секретарь российского лидера, в Кремле исходят из того, что "при согласовании графика президент воспользуется этим предложением"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР вряд ли может состояться в ближайшие два месяца, сообщил пресс-секретарь российского лидера Telegram-каналу Shot.

"В КНДР - нет, это более перспективные планы", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли эта поездка состояться до мартовских президентских выборов.

Как добавил Песков, в Кремле исходят из того, что "при согласовании графика президент воспользуется этим предложением".

Говоря о вероятности визита Путина в Турцию до президентских выборов, Песков ответил, что это возможно. "Да, мы исходим из того, что он [визит] может состояться еще до выборов", - сообщил он.