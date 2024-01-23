Путин назвал себя "большим специалистом поговорить"

По словам президента, он может делать это достаточно долго

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов признался, что любит поговорить и может делать это достаточно долго.

"Я - большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать и услышать ваши оценки того, что мы делаем, как мы делаем", - сказал президент после краткого приветственного слова, которое произнес в начале встречи.

Путин обратился к участникам встречи с просьбой высказывать свои предложения по поводу того, что нужно было сделать дополнительно в плане поддержки семей. Он также предложил высказывать соображения о том, как усовершенствовать функционирующие меры поддержки.