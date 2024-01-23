ЛДПР начала формирование программы своего кандидата на выборах президента РФ

По словам Леонида Слуцкого, в ней будут отражены в том числе вопросы ЖКХ, образования, медицины, поддержки многодетных семей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ЛДПР начинает работу по формированию основных пунктов программы своего кандидата в президенты РФ Леонида Слуцкого. Она будет основана на обращениях граждан.

"У нас сегодня огромный вал обращений от граждан, уже сегодня мы начинаем формирование ключевых пунктов программы кандидата в президенты, которая, на самом деле, уйдет далеко за 17 марта и будет действовать как партийная программа", - заявил Слуцкий на заседании избирательного штаба.

По его словам, в программе будут отражены в том числе вопросы ЖКХ, образования, медицины, поддержки многодетных семей. "И, конечно же, специальная военная операция, в ее условиях необходимо не забывать ни про одну семью, ни про одного человека, решать вопросы, связанные с врачами, педагогами, налогами", - добавил он.

Слуцкий заявил, что его избирательный штаб работает круглые сутки и объем обращений, которые в него поступают, "просто невероятный". "Это все обрабатывается, решается и готовится реальный ответ, а не отписка", - рассказал он, добавив, что избирательный штаб не является "бюро добрых услуг", но и при этом он не собирается "хайповать в месяцы президентской кампании" с помощью специальных политических технологий. - "Кандидата в президенты и так все знают, наша задача - решать проблемы людей, доходить до каждой семьи, как учил Жириновский".

Также лидер ЛДПР анонсировал переезд и расширение своего кол-центра, который уже не справляется с большим потоком звонков. "В нем уже работают несколько десятков волонтеров в круглосуточном режиме, но, к сожалению, их не хватает, объем звонков больше", - сказал он, добавив, что темы звонков граждан разные - от просьб членов семей бойцов СВО до желаний провести личную встречу.

Говоря о регионах, где Слуцкий чувствует наибольшую поддержку, лидер ЛДПР заявил, что в РФ "нет регионов более или менее ЛДПРовских". "Это все колеблется, вот у нас Иваново, традиционно считалось столицей "красного пояса", а мы там коммунистов победили (на выборах в Ивановскую областную думу в сентябре 2023 года, ЛДПР заняла второе место, обойдя КПРФ - прим. ТАСС). Вы знаете, сегодня побеждает тот, кто ближе к людям <...>. Люди сами дадут оценку 17 марта", - заключил он.

Избирательный штаб ЛДПР

Избирательный штаб лидера ЛДПР начал работу в конце декабря, в работе задействованы партийные функционеры и волонтерский корпус. С начала 2024 года на базе реготделений ЛДПР открыты региональные отделения штаба.

Слуцкому 56 лет, он является третьим в истории партии кандидатом от ЛДПР на выборах президента, ранее партию представляли ее основатель Владимир Жириновский (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годы) и Олег Малышкин (2004).

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.