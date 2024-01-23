Путин рассчитывает, что Донбасс и Новороссия вольются в пространство РФ как можно скорее

По словам президента, выборы и референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показали, что исторические связи с Россией не терялись

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что Донбасс и Новороссия как можно скорее вольются в общероссийское пространство. При этом он поставил во главу угла решение вопроса безопасности.

"Вхождение в общее российское пространство, надеюсь, оно произойдет как можно быстрее. Мы будем стремиться к тому, чтобы это произошло как можно быстрее, наряду с решением вопроса безопасности, конечно", - сказал глава государства на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Путин заметил, что выборы и референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показали, что исторические связи с Россией не терялись. Говоря о программах восстановления этих регионов, Путин заверил, что они будут продолжены. "Мы будем эти программы, безусловно, продолжать", - сказал он. "У нас большие программы по восстановлению этих регионов, ваших регионов, свыше триллиона рублей - по-моему, 1 трлн 77 млрд. Это приличные деньги", - уточнил он.

Путин отметил, что "сейчас ситуация не самая лучшая и далеко не спокойная". Однако он обратил внимание на то, что это регионы - труженники, они уже сейчас начинают выплачивать налоги в федеральный бюджет. "Отдача пошла. Люди очень талантливые у вас, трудоспособные. На протяжении веков складывались такие коллективы, такой характер и вот эта способность к работе, к творческой работе в самом широком смысле этого слова. И в шахтах, и в школах, и в музыкальных школах, и так далее", - подытожил он.