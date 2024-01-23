Песков заявил, что западные партнеры перестали давать Украине деньги

Президент Украины Владимир Зеленский находится в непростом положении, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас в непростом положении, ему перестали давать деньги из-за границы, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри [страны] у него неспокойно, много недовольных", - сказал Песков.

Комментируя подписанный Зеленским указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ, представитель Кремля назвал его абсурдным. "Ему [Зеленскому] нужно чем-то камуфлировать свои позиции. Он камуфлирует это такими абсурдными указами. Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать", - добавил Песков.

При этом он заметил, что "наверняка там все-таки есть более-менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации".