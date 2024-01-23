Песков: страшилку об опасных русских вспомнили в Европе на фоне экономических трудностей

Пресс-секретарь президента России отметил, что европейцы потратили много денег на Украину

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Страшилку об опасности русских на Западе вспомнили на фоне того, что жизнь европейцев с экономической точки зрения становится тяжелее, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейцы потратили очень много денег на Украину, они понимают, что сейчас, что деньги по сути выбросили на ветер. Им нужно как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее. И самое лучшее в этой ситуации - вспоминать стандартную европейскую страшилку о страшных русских, которые живут рядом, которые всегда представляют угрозу. Вот что они пытаются сделать", - сказал Песков.