Критиковавшего СВО депутата Пермской городской думы досрочно лишили мандата

Сергей Медведев покинул Россию

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Депутат Пермской городской думы от фракции КПРФ Сергей Медведев, критиковавший специальную военную операцию на своей странице во "ВКонтакте", досрочно лишили мандата. Об этом ТАСС сообщили в думе.

"Действительно, в первой части заседания депутаты удовлетворили его [Сергея Медведева] заявление о выходе из фракции КПРФ, а в конце заседания один из депутатов внес на рассмотрение вопрос о сложении депутатом Медведевым депутатских полномочий, остальные депутаты единогласно поддержали это предложение", - сообщил начальник управления общественных отношений думы Михаил Стародуб.

Сам Медведев подтвердил во "ВКонтакте" на своей странице об исключении его из партии и лишения депутатского мандата.

31 декабря 2023 года Медведев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" пост, критикующий СВО. 11 января депутата исключили из партии, а 13 января - из фракции КПРФ. На сегодняшнем заседании депутаты Пермской городской думы утвердили исключение Медведева из фракции КПРФ. Известно также, что Медведев покинул Россию вскоре после разгоревшегося вокруг его поста скандала.