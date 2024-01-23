В МИД заявили, что РФ "не простит и не забудет" действий Латвии по выдворению россиян

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала планы Латвии преступными, сравнимыми со зверствами фашистов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правящая верхушка Латвии должна знать, что Россия "не простит и не забудет" действий по выдворению граждан РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно угрозы выдворения российских граждан, проживающих в Латвии.

"Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет", - указала Захарова.

МИД, по словам дипломата, внимательно отслеживает "ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство". "Это - откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям, - подчеркнула Захарова. - Всем нашим согражданам, которые станут жертвами таких издевательств со стороны Латвии, будет оказана необходимая помощь, созданы условия для нормальной жизни в России. На произвол судьбы никого не бросим".

Официальный представитель МИД также обратила внимание, что посольство России в Латвии на своем сайте и в соцсетях запустило серию публикаций о российских гражданах, которые лишились вида на жительство в этой стране и оказались под угрозой выдворения. "В этих материалах говорится о пожилых жителях, большинству из которых больше 60 лет, а некоторые перешагнули седьмой десяток, - уточнила она. - Среди них есть инвалиды-колясочники и даже слепые. Они долгие годы работали в Латвии, исправно платили налоги, однако сейчас лишились минимального соцпакета и доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию. В России у многих нет ни родственников, ни дома, ни другого имущества".