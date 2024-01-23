Финансирование конкурса соцпроектов "Единой России" в Белгородской области выросло в 6 раз

Все проекты будут реализованы до сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ТАСС, 23 января. Власти Белгородской области в 2024 году увеличили финансирование конкурса социально значимых проектов, который проводится среди первичных отделений партии "Единая Россия", в шесть раз. Все проекты будут реализованы до сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2024 году по инициативе губернатора общий грантовый фонд конкурса увеличен почти в шесть раз и составил порядка 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Глава региона Вячеслав Гладков, руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин и председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков 23 января дали старт конкурсу общественно значимых проектов первичных отделений Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Проекты-победители смогут получить гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку творческих объединений и многое другое. "Традиционно конкурс пройдет в несколько этапов - местный и региональный. Прием заявок местными конкурсными комиссиями продлится до 6 февраля включительно. Победители, которые получат грантовую поддержку, станут известны уже после подведения итогов региональной конкурсной комиссией - до 29 февраля. Все проекты будут реализованы до сентября текущего года", - пояснили в пресс-службе.

В 2023 году в Белгородской области заявку на участие в конкурсе подали 345 первичных отделений партии, комиссией было отобрано 32 проекта, которые получили грантовую поддержку на сумму 8,5 млн рублей.