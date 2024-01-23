Лавров посоветовал Байдену для решения конфликта в Газе прекратить боевые действия

Глава МИД РФ также призвал Вашингтон не применять право вето, когда предлагается резолюция в СБ ООН об объявлении гуманитарного прекращения огня

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту США Джо Байдену для разрешения кризиса на Ближнем Востоке прекратить боевые действия и не применять право вето, когда предлагается резолюция в СБ ООН об объявлении гуманитарного прекращения огня.

"Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня. Вы дважды применяли право вето. Со стороны Совета Безопасности ООН нет никакой реакции на требование прекращения огня", - сказал Лавров в интервью CBS, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал президенту США для разрешения кризиса на Ближнем Востоке.

"И, конечно, не тяните, как это делали ваши предшественники на протяжении десятилетий, с созданием палестинского государства, - добавил он. - Присоединяйтесь к другим как честный участник. Не пытайтесь монополизировать процесс, думая только о том, как вы можете гарантировать собственные интересы, а не интересы палестинского народа".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.