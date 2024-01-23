Лавров: США советуют Украине провести выборы президента, это "прерогатива Большого Брата"

В отличие от них Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты советуют украинцам провести выборы президента, в отличие от них Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"Мне неизвестно, что на Украине уже грядут выборы. Время от времени слышу, что Запад, США советуют украинцам их провести. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз публично сказал, что не может этого сделать из-за конституции. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Советовать кому-то проводить выборы, когда конституция этого не позволяет, - прерогатива Большого Брата", - отметил министр.

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что страны Запада, подталкивая Зеленского к организации выборов, хотят вернуть его в русло своих интересов. При этом российский министр отметил, что Россию не сильно заботит тема внутриполитического противостояния на Украине.

Как указано в распространенном в декабре заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, в СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины. Согласно данным СВР, западные страны рассматривают главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленского на посту президента Украины.