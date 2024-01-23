Лавров: РФ призывает Израиль прекратить политические убийства после поражения офисов КСИР

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Москва призывает Израиль прекратить политические убийства после поражения в Дамаске нескольких офисов иранского КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"Мы настоятельно призываем израильтян прекратить нападения на Сирию, включая аэропорты Дамаска и Алеппо. Это, кстати, прерывает доставку гуманитарной помощи. Прекратить политические убийства. В Дамаске несколько офисов иранского КСИР были поражены ракетой. По-видимому, израильской", - ответил министр.