Лавров назвал ложью утверждения США в ООН о якобы использовании РФ на Украине дронов Ирана

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью утверждения США в ООН о якобы использовании Россией на Украине иранских беспилотников.

"Мне все равно, что какие-то иранские беспилотники выставляются в миссии США при ООН. Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это "доказывают". Это ложь", - отметил глава дипведомства в интервью американскому телеканалу CBS. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.