Лавров: в исламском мире будет больше насилия без создания палестинского государства

По словам главы МИД РФ, гнев, который присутствовал в жизни палестинцев десятилетиями, будет воспроизводить все новые поколения, которые "будут чувствовать, что их бросили и обманули"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мусульманский мир будет все больше прибегать к насилию, если не создать палестинское государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

"Я убежден, что если эта несправедливость не будет исправлена и палестинское государство не будет создано, то время от времени в Палестине или в других частях арабского и мусульманского мира будет возникать все больше насилия, - сказал он. - Арабская и мусульманская "улицы" гораздо радикальнее, чем их (этих стран - прим. ТАСС) правительства".

По словам Лаврова, если международное сообщество не будет настаивать на создании палестинского государства на основе решений ООН, то "гнев, который присутствовал в жизни палестинцев десятилетиями, поколение за поколением, будет воспроизводить все новые поколения, которые будут чувствовать, что их бросили и обманули".