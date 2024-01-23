Лавров: РФ в отношениях с КНДР не нарушает никаких норм международного права

Глава МИД РФ ответил на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS, отвечая на вопрос о том, делилась ли КНДР вооружениями с РФ в обмен на технологии. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права", - сказал Лавров.

"Те, кто задает подобные вопросы, должны сначала ответить на наш вопрос. Если у вас есть доказательства - предоставьте их. Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют", - продолжил глава МИД РФ. "Якобы мы разрушаем суверенитет Украины, нарушаем резолюции Совета Безопасности ООН по Корее и Ирану, делаем некоторые другие ужасные вещи" , - добавил министр.

Лавров также напомнил о существовавших версиях о том, что РФ якобы совершила подрыв газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", добавив, что теракты запрещены многими международными конвенциями. "Газопровод "Северный поток" был взорван полтора года назад, через несколько месяцев после того, как Президент США Джо Байден публично заявил, что они остановят этот проект. Тогда вам это было не интересно. Вас интересует только Северная Корея", - сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что произошедшее с "Северными потоками" является "уничтожением технологий". "Если вы интересуетесь технологиями, то интересуйтесь всеми аспектами современных технологий. После того, как США взорвали эти трубопроводы, европейская экономика пошла на спад", - резюмировал министр.