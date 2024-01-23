Лавров: пренебрежение гуманитарным правом в ближневосточном конфликте усилит ожесточение

Глава МИД РФ напомнил, что Генассамблея ООН 75 лет назад приняла решение о создании двух государств - еврейского и арабского - в Палестине

МОСКВА, 23 января, /ТАСС/. Если участники конфликта на Ближнем Востоке будут игнорировать нормы гуманитарного права, это приведет к еще более варварским методам ведения войны с обеих сторон. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

"Мы решительно осудили террористическую атаку на Израиль 7 октября 2023 года и нападение на гражданских лиц. Если в ответ на эти террористические атаки будут проигнорированы международные гуманитарные нормы и будут применяться средства коллективного наказания, тогда, боюсь, это приглашение к еще более варварским методам ведения войны с обеих сторон. Мы в этом убеждены", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах развития противостояния между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Лавров обратил внимание, что когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт 7 октября, отметив при этом, что атака произошла не в вакууме, "израильские официальные лица немедленно отчитали его за то, что он поддерживает террористов, террористические методы, и заявили, что вообще ООН является террористической организацией".

"Но он был прав. 75 лет назад Генеральная Ассамблея пообещала, а точнее приняла решение о создании двух государств - еврейского и арабского - в Палестине", - указал глава МИД РФ.