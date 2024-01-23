МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, действия США и Великобритании в Красном море нарушают Устав ООН

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Действия США и Великобритании в Красном море нарушают Устав ООН, они чреваты распространением эскалации в секторе Газа на весь регион. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с неправомерными действиями США и Великобритании в Красном море.

"Таким образом, действия США и Великобритании представляют собой нарушение статьи 2 Устава ООН, обязывающей членов Организации воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности любого государства. Эти действия продиктованы узкокорыстными интересами и не могут быть обоснованы ни нормами международного морского права, ни правом на самооборону по статье 51 Устава ООН", - указала дипломат.

"Более того, они чреваты распространением эскалации в Газе на весь регион. Нынешнее развитие ситуации в Красном море это наглядно подтверждает", - добавила Захарова.

Как отметила представитель российского дипведомства, манипуляции нормами международного права с целью оправдать произвол давно стали привычными для Вашингтона и Лондона. "Беззастенчивые манипуляции нормами международного права с целью оправдать творимый произвол давно стали привычными для Вашингтона и Лондона. Однако никакие ухищрения не способны сделать их действия легитимными. Нарушение Устава ООН, основополагающих норм международного права, среди которых принцип неприменения силы, давно вошло в привычку у англосаксов. Это их образ жизни", - подчеркнула она.

Незаконность действий Запада

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в соответствии с Уставом ООН применение силы на территории суверенного государства может быть признано правомерным только в качестве ответа на вооруженное нападение на государство в порядке реализации права на самооборону либо с санкции Совета Безопасности ООН. "В случае с ситуацией в Красном море никаких оснований говорить о наличии у США и Великобритании права на самооборону нет. Изначально заявленные цели (защита от нападений на гражданские суда и обеспечение "свободы мореплавания" - заявление президента США Джо Байдена в день ракетного удара по территории Йемена и Министра обороны США от 18 декабря) не дают им права на самооборону по смыслу статьи 51 Устава ООН", - продолжила дипломат.

При этом, как подчеркнула Захарова, каких-либо решений Совбеза ООН, дававших кому бы то ни было мандат на применение силы в связи с событиями в Красном море, не существует. "Недавняя резолюция СБ ООН 2722 исключением не является. Она, напротив, призывает государства действовать в рамках международного права и, что важно, проявлять осторожность и сдержанность во избежание ухудшения ситуации в Красном море и регионе в целом. Конвенция ООН по морскому праву, отсылки к которой делают англосаксы, вообще не регулирует право на применение силы и вопросы военной деятельности в данном контексте", - указала она.

"Характерно, что акцент на угрозы военным кораблям стал делаться "задним числом" уже после начала ударов по территории Йемена, при этом до сих пор неизвестно, имелись ли такие угрозы на самом деле. К тому же о жертвах и повреждениях военных кораблей англосаксы не заявляли", - резюмировала дипломат.