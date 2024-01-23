Лавров и глава МИД Алжира отметили важность координации в ООН для прекращения огня в Газе

Между сторонами также состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Ахмед Аттаф на встрече в Нью-Йорке подчеркнули важность координации усилий в Совете Безопасности и Генассамблеи ООН для прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на беспрецедентную эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта, - указали в министерстве. - Особое внимание было уделено вопросам координации усилий на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, направленных на прекращение огня и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа".

В МИД РФ также сообщили, что министры обсудили приоритетные задачи дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами в духе договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию 13-17 июня 2023 года.