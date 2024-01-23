Песков назвал претензии Киева на территории РФ попыткой спрятать проблемы

Речь идет о проблемах киевского режима и самого президента страны Владимира Зеленского, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Претензии Украины на российские территории - это попытка закамуфлировать проблемы киевского режима и самого президента страны Владимира Зеленского, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, стоит ли относиться к территориальным претензиям Украины к России как к очередной глупости. Кадры беседы опубликованы в Telegram-канале журналиста.

Так, по словам Пескова, Зеленский изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему дают безграничное количество денег, "но этого больше не будет", он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов, "но они кончаются у его спонсоров".

"Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента [РФ Владимира] Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, и все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие", - обратил внимание Песков.

Представитель Кремля отметил, что Зеленскому "нужно чем-то камуфлировать" копящиеся проблемы, именно поэтому он пытается делать такие "мягко говоря, абсурдные, нелогичные, какие-то идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на российские территории". "Но невооруженным глазом видна несостоятельность этих потуг. У него [Зеленского] растут проблемы, они будут дальше расти, и ситуация для Киева будет становиться все тяжелее и тяжелее", - сказал Песков.

"А мы будем продолжать специальную военную операцию до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", - подытожил пресс-секретарь российского президента.