Песков: Зеленскому хочется быть похожим на Путина, которого поддерживает весь народ

По словам пресс-секретаря главы российского государства, так не получается, и все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, "может быть, что-то киевский режим делает не так"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на президента РФ Владимира Путина, которого поддерживает весь народ, но не получается.

Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства РФ Дмитрий Песков.

"Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, и все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, кадры опубликованы в его Telegram-канале.