В Аргентине голосование на выборах президента РФ пройдет в посольстве

По словам посла РФ в южноамериканской республике Дмитрия Феоктистова, на консульском учете в Аргентине состоят около 1,5 тыс. россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 января. /ТАСС/. Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в Аргентине 17 марта на участке, организованном в посольстве в Буэнос-Айресе. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

"Как известно, в связи с действиями недружественных государств некоторые российские загранучреждения испытывают трудности с организацией голосования на выборах президента России. Однако в случае с Аргентиной ситуация принципиально иная. Российско-аргентинские отношения всегда отличались здоровым прагматизмом, а наши народы связывают чувства искренней симпатии и дружбы. Не видим никаких препятствий для проведения голосования 17 марта на созданном в посольстве избирательном участке № 8023", - сказал Феоктистов.

По словам посла, в настоящее время на консульском учете в Аргентине состоят около 1,5 тыс. граждан России. "Сложно прогнозировать количество избирателей, которые придут проголосовать. Как известно, за последнее время в Аргентину въехали несколько тысяч россиян. Но мы в любом случае сделаем все необходимое, чтобы гарантировать всем нашим согражданам такую возможность", - добавил он.

Как сообщил посол, для предотвращения возможных провокаций со стороны отдельных антироссийски настроенных лиц посольство обратилось к властям Аргентины с просьбой усилить охрану здания диппредставительства.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.