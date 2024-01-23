Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025

Председателем комитета был вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Организационный комитет по подготовке российской экспозиции к участию во Всемирной выставке ЭКСПО-2025 упразднен. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025", - говорится в тексте распоряжения.

Оргкомитет был создан распоряжением от 17 ноября 2021 года. Председателем был назначен вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Также в состав комитета входили заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, глава РЖД Олег Белозеров, вице-президент РАН Валерий Бондур, глава "Опоры России" Александр Калинин, глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и другие.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно сообщал, что власти страны исходят из того, что Россия не будет принимать участие в "Экспо-2025", если ситуация на Украине не изменится. По его словам, проведение СВО несовместимо с идеей "Создания общества будущего, в котором жизнь сияет", которая является темой выставки в Осаке".

Решение о проведении "Экспо" в Осаке было принято в 2018 году на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже. Кандидатура этого города набрала там больше голосов, чем Екатеринбург, который занял второе место.

Традиции всемирных выставок восходят к середине XIX столетия. Первая "Экспо" состоялась в Лондоне в 1851 году. Париж был ее столицей не менее шести раз. "Экспо" - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Город Осака уже принимал выставку в 1970 году.