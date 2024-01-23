Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Палестины

Беседа закрыта для прессы

ООН, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате, перед ее началом министры обменялись приветствиями, сообщает корр. ТАСС. Лавров уточнил у палестинского коллеги, был ли тот на саммите Движения неприсоединения в Уганде, а аль-Малики сообщил, что за последние дни посетил два саммита.

"Вчера я был в Брюсселе, встретился с главами МИД всех 27 стран ЕС", - добавил глава палестинского МИД. "Я вам не завидую", - с улыбкой отреагировал Лавров.