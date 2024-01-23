Лавров и палестинский коллега подчеркнули важность создания Государства Палестина

Дипломаты также отметили важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на встрече в Нью-Йорке подчеркнули важность ближневосточного урегулирования, предусматривающего создание Государства Палестина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе переговоров были подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, - указали в министерстве. - Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем".

Как уточнили в дипведомстве, были также обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. "Констатирована твердая обоюдная нацеленность на дальнейшее развитие политического диалога и укрепление традиционно дружественных российско-палестинских связей", - указали в МИД РФ.