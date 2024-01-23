Проголосовать в ЛНР смогут граждане без регистрации в регионе

Заявление на прикрепление к избирательному участку по месту пребывания можно подать с 29 января по 11 марта

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Граждане России без регистрации в Луганской Народной Республике смогут проголосовать на выборах президента России вне зависимости от наличия регистрации на территории региона с помощью механизма "Мобильный избиратель". Об этом ТАСС сообщила председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко.

"На выборах президента Российской Федерации избиратели смогут принять участие в голосовании по месту своего нахождения вне зависимости от регистрации. Для этого реализуется механизм голосования по месту нахождения - "Мобильный избиратель". Данный механизм также будет реализован и на территории Луганской Народной Республики", - сказала она.

Кравченко отметила, что для голосования не по месту регистрации граждане России должны подать заявление, чтобы открепиться от своего участка и прикрепиться по месту своего пребывания. "Заявление можно подать с 29 января по 11 марта 2024 года в любой Многофункциональный центр, любую территориальную избирательную комиссию, через Единый портал "Государственные услуги". А с 6 марта по 11 марта 2024 года еще и в любую участковую избирательную комиссию", - подчеркнула она.

Механизм "Мобильный избиратель" впервые был применен в ЛНР на едином дне голосования в сентябре 2023 года в ходе выборов депутатов разного уровня.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.