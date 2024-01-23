Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Иордании

Айман ас-Сафади перед началом встречи отметил, что основным приоритетом для страны является "немедленное прекращение агрессии" Палестине

НЬЮ-ЙОРК (ООН), 23 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Как передает корреспондент ТАСС, встреча проходит в закрытом для прессы формате.

Перед ее началом ас-Сафади осведомился о том, как дела у Лаврова. "Физически - хорошо, но то, что мы наблюдаем во всем мире, ужасно", - ответил министр иностранных дел РФ.

"К сожалению, не видно горизонта. Похоже, мы будем сталкиваться со все большим числом вызовов. Наш основной приоритет - немедленное прекращение агрессии [в Палестине]", - отметил глава МИД Иордании.