В заседании СБ ООН по Ближвостоку вместе с Лавровым примут участие порядка 20 глав МИД

Председателем на дебатах будет новый глава МИД Франции Стефан Сежурне

ООН, 23 января. /ТАСС/. Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку пройдут на высоком уровне, в заседании помимо министра иностранных дел России Сергея Лаврова примут участие около 20 глав МИД стран - членов ООН, передает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, председателем на дебатах будет новый глава МИД Франции Стефан Сежурне. Первым спикером станет генсек ООН Антониу Гутерриш. Вслед за ним выступит глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Европа на уровне глав МИД будет представлена Венгрией (Петер Сийярто), Австрией (Александер Шалленберг), Швейцарией (Иньяцио Кассис) и Норвегией (Эспен Барт Эйде). На заседании также будет глава МИД Канады Мелани Жоли.

Помимо этого, на открытых дебатах ожидается выступление большого числа высокопоставленных представителей. В частности, в заседании примут главы МИД Алжира Ахмед Аттаф и Ливана Абдалла Бу Хабиб. Выступит на встрече, как ожидается, и глава МИД Турции Хакан Фидан.

Соединенные штаты на заседании представит замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. Госсекретарь США Энтони Блинкен и американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в настоящее время находятся в поездках по странам Африки.