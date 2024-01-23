Глава делегации РФ в Женеве заявил, что Москва изучит советы Комитета по правам ребенка

По словам Алексея Вовченко, не факт, что эти рекомендации найдут свое отражение в конкретных законах, поскольку необходимо, чтобы они соответствовали Конституции России

ЖЕНЕВА, 23 января. Российские министерства изучат рекомендации Комитета по правам ребенка, которые будут опубликованы по итогам рассмотрения доклада РФ. Об этом заявил на брифинге для российских журналистов в Женеве руководитель межведомственной делегации РФ, заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"Мы будем изучать рекомендации и использовать их при подготовке очередного периодического доклада [о выполнении Конвенции о правах ребенка]", - отметил Вовченко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. По его словам, "не факт, что все эти рекомендации найдут свое отражение в конкретных законах или нормативном регулировании", поскольку необходимо, чтобы они "соответствовали в первую очередь Конституции России", ее "собственной политике в отношении детей, которая основывается на Конвенции о правах ребенка".

Глава российской делегации отметил "очень высокую высокую консолидацию всех органов исполнительной власти", которые были представлены в межведомственной делегации, участвовавшей в 95-й сессии Комитета по правам ребенка, рассматривавшего 22 и 23 января доклад России. Речь идет о взаимодействии "на самом высоком уровне" министерств и ведомств, которые "реализуют конвенцию по защите прав детей".

Вовченко добавил, что на заседании комитета он испытывал гордость за достижения РФ в сфере защиты прав детей. В российском докладе были приведены конкретные данные, свидетельствующие о позитивных результатах усилий страны, в частности, в сфере образования и здравоохранения. Эксперты комитета, "несмотря на политизацию дискуссии, признавали, что видят эти достижения". "Какими бы ни были решения комитета, полагаю, что мы своей цели достигли. Мы привержены реализации конвенции как никогда. Мы будем с удвоенной энергией двигаться дальше", - подчеркнул заместитель министра.

Ожидается, что рекомендации комитета будут опубликованы 8 февраля. Комитет по правам ребенка состоит из 18 независимых экспертов. Он ведет мониторинг выполнения государствами Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов к этой конвенции. Для участия в 95-й сессии комитета из России в Женеву прибыла делегация, в которой были представлены в том числе министерства здравоохранения, просвещения, юстиции, внутренних дел, связи и массовых коммуникаций, МИД, а также Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет и Федеральное агентство по делам национальностей.