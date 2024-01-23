Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Москву

Акбар Ахмадиян намерен обсудить с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым вопросы развития двусторонних отношений, региональные и международные события, а также палестинский вопрос

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Москву с первым визитом по приглашению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.

"Али Акбар Ахмадиян, представитель верховного лидера революции и секретарь Высшего совета национальной безопасности нашей страны, по приглашению Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, прибыл в московский аэропорт Внуково во вторник вечером во главе делегации", - сообщили в иранском диппредставительстве.

Как указали в посольстве, в повестку переговоров Ахмадияна и Патрушева войдут вопросы развития двусторонних отношений, региональные и международные события, а также палестинский вопрос.

Помимо встречи со своим российским коллегой, Ахмадиян во время своей первой официальной поездки в Москву обсудит вопросы развития двусторонних отношений и международного сотрудничества и с некоторыми другими высокопоставленными российскими чиновниками.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном во время двусторонних переговоров на полях ООН в Нью-Йорке. Главы дипведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и выразили обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря.