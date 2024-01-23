Лавров: заявления делегаций в ООН с обвинениями против РФ из-за СВО будут на их совести

Глава МИД России подчеркнул, что решения Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства не должны быть похоронены, как это было сделано с минскими соглашениями

ООН, 24 января. /ТАСС/. Прозвучавшие на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку обвинения со стороны некоторых делегаций в адрес России в связи со специальной военной операцией останутся на их совести. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно, скороговоркой повторить обвинения [против] России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве, - сказал Лавров. - Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя, конечно, понимаю, что она многое стерпит".

Российский министр подчеркнул, что решения ООН о создании палестинского государства не должны быть похоронены, как это было сделано с минскими соглашениями. "Мы не имеем права позволить похоронить решения ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим советом минские договоренности 2015 года, гарантами которых выступали Франция и Германия, впоследствии признавшиеся, что и не думали их выполнять", - указал он.

"Нельзя допустить повторения подобных преступных действий и в отношении палестинского народа", - заявил глава МИД РФ.

Западные делегации на встречах Совета Безопасности ООН неоднократно позволяли себя выступать с обвинениями против России из-за СВО, даже если заседания не имели отношения к кризису на Украине.