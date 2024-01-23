Демаршей в ходе речи Лаврова на открытых дебатах в СБ ООН по Ближнему Востоку не было

В то же время в процессе выступления израильской стороны несколько арабских представителей демонстративно покидали зал дебатов

ООН, 23 января. /ТАСС/. Никаких демаршей во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лавров на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку не было, передает корреспондент ТАСС.

Между тем во время выступления израильской стороны несколько арабских представителей демонстративно покидали зал дебатов.

В дебатах принимают участие порядка 20 глав МИД стран - членов ООН. Председательствует новый глава МИД Франции Стефан Сежурне. Соединенные Штаты на заседании представляет замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. Госсекретарь США Энтони Блинкен и американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в настоящее время находятся в поездках по странам Африки.