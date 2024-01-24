Совфед откроет весеннюю сессию и заслушает главу Минвостокразвития

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Федерации соберется на первое пленарное заседание весенней сессии 2024 года, на котором обсудит ряд законов, отчеты комитетов и заслушает доклад министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Первое в этом году заседание по традиции начнется с выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая откроет весеннюю сессию и расскажет о планах сенаторов на ближайшие месяцы. В рамках правительственного часа выступит глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который расскажет о ходе реализации Основ государственной политики в Арктике на период до 2035 года и ответит на вопросы сенаторов.

Также Совфед рассмотрит документ, который приводит закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами и актами, регулирующими вопросы обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, законом регулируются правоотношения в сфере регистрации и экспертизы лекарственных средств, уточняются термины и закрепляется переход предоставления госуслуг в сфере обращения лекарств на электронный документооборот.

В повестку включен и закон о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части. Он направлен на реализацию права работника на выплату зарплаты в полном размере без какой-либо дискриминации.

Кроме того, сенаторы планируют обсудить поправки в Гражданский кодекс РФ, касающиеся возмещения расходов, связанных с защитой интеллектуальных прав. Закон предусматривает, что в случае рассмотрения спора в административном порядке понесенные расходы подлежат возмещению лицу, в чью пользу принято решение, другой стороной спора. Если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и председатель областного Заксобрания Геннадий Новосельцев расскажут в ходе часа субъекта о социально-экономическом развитии региона. Также будут представлены годовые отчеты комитетов и временных комиссий СФ, полномочных представителей СФ в правительстве РФ, Генпрокуратуре РФ, Верховном и Конституционном судах, Общественной палате РФ.