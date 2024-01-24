Лавров проведет пресс-конференцию в штаб-квартире ООН

Мероприятие состоится 24 января ориентировочно в 11:00 по местному времени

ООН, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 января проведет в Нью-Йорке пресс-конференцию по итогам своей трехдневной работы в штаб-квартире ООН. Об этом сообщили ТАСС в российской делегации.

"Пресс-конференция ожидается ориентировочно в 11:00 по местному времени (19:00 мск)", - сообщили в делегации.

Лавров прибыл в Нью-Йорк 22 января для участия в работе Совета Безопасности ООН. Российский министр 22 января выступил на инициированном Россией заседании Совбеза, посвященном ситуации на Украине. Глава МИД РФ 23 января принял участие в открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Также у Лаврова состоялся ряд двусторонних встреч, включая переговоры с главами МИД Алжира, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Палестины, Турции, Швейцарии.