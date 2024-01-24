Лавров проводит встречу с Гутерришем

Министр иностранных дел России и генеральный секретарь ООН обменялись рукопожатием в комнате приемов штаб-квартиры Организации Объединенных Наций

ООН, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает корреспондент ТАСС, стороны обменялись рукопожатием в комнате приемов штаб-квартиры Организации. Встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме.

Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что нетрудно представить количество вопросов, которые необходимо обсудить главе МИД РФ и Гутерришу. Он также добавил, что генсек затронет на встрече "все, что захочет обсудить министр иностранных дел".