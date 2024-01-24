Спецпредставитель президента: Россия не приемлет удары Израиля по территории Сирии

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Россия выступает против ударов Израиля по территории Сирии, так как это может вовлечь арабскую страну в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы знаем, что количество авиаударов, которые наносит Израиль, как он говорит, по объектам проиранских формирований на территории Сирии, усилилось. Мы категорически не приемлем такой вариант решения вопроса, потому что он ведет только к эскалации насилия. Мы не хотим, чтобы Сирия была втянута в региональный конфликт, сделаем все, чтобы это предотвратить", - сказал он.