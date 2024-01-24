Поверенный РФ заявил об отсутствии обращений россиян по эвакуации после атак по Йемену

Евгений Кудров отметил, что у дипмиссии есть сложности с оказанием содействия российским гражданам, проживающим на территории республики

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские граждане в Йемене не обращались к посольству за содействием в эвакуации после атак Британии и США. Об этом заявил в интервью ТАСС временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

"Конечно, после нанесения Великобританией и США ударов по Йемену ситуация в стране, которая и без того много лет находится в состоянии внутреннего политического кризиса, еще более осложнилась. Тем не менее пока каких-либо обращений с просьбой о содействии в эвакуации от находящихся в Йемене российских граждан не поступало. Конечно, надеемся на прекращение налетов и стабилизацию ситуации в стране", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли от россиян, находящихся в Йемене, какие-то обращения к посольству с просьбой о содействии в выезде на фоне усилившейся эскалации.

При этом Кудров отметил, что у российской дипмиссии есть сложности с оказанием содействия соотечественникам, проживающим на территории Йемена, так как российский персонал был вынужден покинуть эту страну еще в 2017 году. "Как известно, в период с 2015 по 2017 годы посольство России в Сане и генконсульство в Адене провели ряд эвакуационных мероприятий. Организовывались вывозные спецрейсы для российских граждан. В декабре 2017 года после резкого обострения обстановки в Йемене российский персонал был вынужден полностью покинуть эту страну. В этой связи необходимо отметить, что у нас есть некоторые затруднения с оказанием содействия российским гражданам, проживающим на территории Йемена", - пояснил он.

"Тем не менее продолжаем дистанционно помогать нашим людям "в ручном режиме", рассматривая каждый вопрос в индивидуальном порядке. Находимся в контакте со всеми йеменскими политическими партиями и движениями, которые обычно отзывчиво реагируют на наши обращения, стараясь оказать максимальное содействие", - добавил дипломат.

Об ударах США и Великобритании

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям хуситов, основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Согласно совместному заявлению Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 30 гражданских судов.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:00 мск.