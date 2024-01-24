Косачев: Турция упускает исторический шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО

По словам вице-спикера Совфеда, это вызывает сожаление

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Решением ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО Турция упускает историческую возможность выступить в интересах всего человечества, а не отдельного блока, что вызывает сожаление. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Остается сожалеть о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен", - написал сенатор в Telegram-канале, комментируя решение турецкого парламента ратифицировать протокол о вступлении Швеции в альянс.

Он полагает, что если это не игра со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, "вопрос на данном треке решен". "Скорее всего, да, поскольку для Турции разрешение на вступление Швеции в блок было вопросом не внешней ("что от этого получит НАТО?"), а внутренней политики ("что от этого получит Турция?"). Судя по всему, получили все желаемое", - добавил Косачев.

По его мнению, консенсуса, необходимого для приема любой страны в НАТО, нет ни в самой Швеции, ни в Североатлантическом альянсе, ни в международном сообществе. "В Швеции по важнейшему вопросу в сфере политики безопасности, развернувшему ее на 180 градусов, референдума не было, несмотря на требования оппозиции. В НАТО, скажем аккуратно, разброс мнений тоже далек от консенсуса, да и Венгрия пока не определилась. Но главное - это отношение к расширению НАТО со стороны международного сообщества", - отметил политик.

В этой связи он привел оценки зарубежных экспертов, согласно которым после второй мировой войны в мире произошло более 250 военных конфликтов, "и около 80% из них - дело рук США и НАТО". "Почти все они произошли в странах мирового большинства, за пределами компетенции НАТО. Вряд ли в таких условиях можно ждать аплодисментов по поводу расширения НАТО со стороны мирового большинства, какой уж тут консенсус", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что "когда-то нейтральная Швеция, достигшая кульминации своего авторитета во времена Улофа Пальме, поставившего свою подпись под Хельсинкским актом СБСЕ 1975 года, как независимый и объективный посредник в решении сложнейших международных вопросов, сейчас выступает в роли могильщика своей же ранее высокой репутации и, в конечном итоге, мечты того же Пальме о разоружении и безопасности в мировом, а не в блоковом масштабе".

О решении Турции

Турецкие депутаты одобрили 23 января законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально обрела членство 4 апреля 2023 года.