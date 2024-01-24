Захарова отметила, что при выступлении постпреда Израиля зал СБ ООН покинули десятки людей

По словам официального представителя МИД РФ, "это были не только арабские представители, это были представители еще и стран азиатского региона"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что во время выступления в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана зал покинули десятки представителей арабских стран и азиатского региона.

"На моменте выступления постпреда Израиля вдруг зал пришел в движение, и десятки людей покинули зал Совбеза", - сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik. "Это были не только арабские представители, это были представители еще и стран азиатского региона, которые солидаризировались с позицией Газы", - подчеркнула Захарова.

"Я этого не ожидала, я никогда не была свидетелем подобного, - заметила официальный представитель МИД РФ. - Я была свидетелем ситуации, когда постоянные представители, главы делегаций вставали и покидали зал Совбеза, когда выступали не просто контрпартнеры, а те, с кем категорически были не согласны, в знак протеста и неуважения, пренебрежения даже иногда. Я была свидетелем того, как покидали зал Генассамблеи [ООН] делегации, это тоже распространенная практика. Но чтобы зал СБ покидали члены делегаций, причем массово, я этого, честно говоря, не припомню".

Дипломат назвала тяжелейшей атмосферу в СБ ООН, где ранее прошли открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, а до этого - заседание, посвященное ситуации на Украине.