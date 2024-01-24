Песков: пока рано говорить, очно или онлайн Путин будет голосовать на выборах президента

Они состоятся 15-17 марта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Говорить о том, каким способом президент России Владимир Путин будет голосовать на мартовских выборах главы государства, очно или в онлайн-формате, пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot.

"Еще рано об этом говорить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин голосовать в электронной форме или пойдет на избирательный участок.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец. 22 января представители избирательного штаба действующего главы государства сдали в Центризбирком (ЦИК) 315 тысяч подписей в его поддержку, необходимые для регистрации на выборах. При этом в общей сложности в поддержку Путина в период с 23 декабря 2023 года по 22 января по всей стране было собрано в 10 раз больше подписей при необходимом минимуме в 300 тыс. На проверку подписей у ЦИК есть не более 10 дней.