Матвиенко: СФ направил "большое количество приглашений" международным наблюдателям

Глава Совфеда отметила, что предвыборный период - это традиционно время широкого обстоятельного общественного диалога, время подготовки и обсуждения новых идей дальнейшего государственного развития

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Совет Федерации уже направил "большое количество приглашений" международным наблюдателям на выборы президента России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию.

"Вместе с тем мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы уже направляли большое количество приглашений. И уверены, что они найдут отклик", - сказала спикер Совфеда.

При этом она отметила, что именно граждане России являются главными участниками избирательного процесса. "Их доверие для нас во сто крат весомее любых оценок извне", - подчеркнула Матвиенко.

Глава Совфеда добавила, что предвыборный период - это традиционно время широкого обстоятельного общественного диалога, время подготовки и обсуждения новых идей дальнейшего государственного развития. "Наша задача как сенаторов - создать все необходимые для этого условия. Важно, чтобы жители всех субъектов Федерации проявили гражданскую ответственность, пришли на избирательные участки и отдали свой голос за самого достойного кандидата", - сказала она.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.