Трутнев считает развитие стран АТР предпосылкой перестройки карты мира

По словам вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, России нужно не отставать от восточных соседей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Экономическое и демографическое развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является предпосылкой перестройки карты мира, и России нужно не отставать от восточных соседей. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Основное развитие сегодня происходит вовсе не в Европе, вовсе не в США. Оно происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем это одновременно и экономический, и демографический рост. Это по сути дела предпосылки того, что будет перекроена карта мира. Нам надо не отставать от наших соседей, поэтому мы что-то перенимаем у них, что-то придумываем сами", - сказал Трутнев.

Он отметил, что Дальний Восток развивается ускоренными темпами. "У нас [на Дальнем Востоке], например, темпы прироста инвестиций в три раза выше, чем в среднем по России. Это происходит, потому что президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу именно ускоренного развития. У нас много еще по чему превышение: по росту промышленного производства, по строительству, по вводу жилья, по многим разным параметрам", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что инвесторами уже вложено в экономику Дальнего Востока 3 трлн рублей. При этом подписано соглашений на 8 трлн рублей со сроками реализации до 2030 года.

"У нас там коэффициент выхода достаточно высокий. Конечно, не все выходят, так не бывает. Но вот из этих 5 [трлн рублей], которые мы сверху уже имеем соглашений, я могу смело сказать, что 4 трлн [рублей] точно "прорастут". Это немаленькие деньги", - отметил Трутнев.