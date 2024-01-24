ЦИК направил приглашения на выборы президента в 95 стран

Центризбирком ожидает приезда от 500 до 1 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран, ожидается, что приедет от 500 до 1 тыс. наблюдателей. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Только по нашей линии, то есть Центральной избирательной комиссии, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних соглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями - организаторами выборов в 95 стран. Судя по тому, как активно идет процесс, положительный отклик, мы ощущаем и наблюдаем на себе очень высокий интерес к предстоящим выборам президента", - сказала Памфилова.

Она добавила, что, по прогнозам ЦИК РФ, международных наблюдателей будет "от 500 до 1 тыс. из более чем 100 стран мира".

Памфилова также поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. "Насколько я знаю из разговора с ней, большой интерес к предстоящим выборам имеют ее коллеги из других стран, уполномоченные по правам человека, тоже по крайней мере из двух десятков стран, могут приехать в качестве международных наблюдателей. Мы сейчас оформляем этот статус, тоже начали работу по их аккредитации", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

"Уже сейчас можем предположить, что будут представители не менее чем 13-14 международных организаций, в целом мы имеем право также направлять приглашения независимым наблюдателям, скажем, тем, кто имеет статус наблюдателя", - сказала Памфилова.

Памфилова отметила, что международные наблюдатели, которые приедут в РФ для работы на выборах президента, смогут посетить любой регион, который посчитают нужным. "ЦИК со своей стороны гарантирует максимально благожелательный, открытый процесс, благоприятные условия для наблюдения наших коллег из зарубежных стран, они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, чтобы посмотреть, как там проходят выборы", - заявила Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.