Матвиенко: большую часть работы по интеграции Донбасса и Новороссии завершат в 2024 году

Председатель Совета Федерации отметила, что планируется обсуждение задач муниципального строительства, формирования и деятельности местных органов власти

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Большая часть законодательной работы по интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле РФ может быть завершена уже в 2024 году. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию парламента.

"Не меньшее внимание в ходе сессии мы будем уделять и теме интеграции воссоединенных регионов в правовое и социально-экономическое пространство страны. В этом направлении уже многое сделано. И у нас есть все основания полагать, что большую часть законодательной и административной работы можно завершить уже в текущем году", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что по итогам первого заседания профильного Совета по вопросам интеграции были выработаны рекомендации, которые постепенно воплощаются в жизнь. "В ближайшем будущем планируем обсудить задачи муниципального строительства, формирования и деятельности местных органов власти", - резюмировала спикер Совфеда.