Матвиенко считает, что США не удастся сохранить "роль мирового полицейского"

По словам председателя Совета Федерации, мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, а переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку - это неизбежный, необратимый процесс

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Странам Запада во главе с США, разжигающим все новые очаги нестабильности в мире, не удастся сохранить "роль мирового полицейского", сенаторы будут работать в этом направлении на международных парламентских площадках. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На международном треке перед нами тоже стоит большой объем задач. Обострение на Ближнем Востоке, январские обстрелы Йемена, нагнетание обстановки вокруг Тайваня - это все новые очаги нестабильности и вооруженных конфликтов, разжигаемых США и их сателлитами. Но роль мирового полицейского им сохранить не удастся, это уже очевидно. И в этом в том числе, я вижу одно из направлений нашей межпарламентской работы", - сказала спикер Совфеда, открывая весеннюю сессию 2024 года.

Она убеждена, что мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, а переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку - это уже очевидно неизбежный, необратимый процесс. "Именно такую четкую, понятную и, главное, созидательную позицию России мы продолжим продвигать, используя механизмы парламентской дипломатии", - заявила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что сенаторы продолжат развивать двусторонние и многосторонние контакты с теми, кто разделяет позицию России, а именно с коллегами по АТПФ и Азиатской парламентской ассамблее, АСЕАН, африканскими и латиноамериканскими межпарламентскими организациями, а также со всеми заинтересованными партнерами.