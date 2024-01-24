Матвиенко: РФ сознательно отказывается от правил, навязанных недружественными странами

По словам спикера Совфеда, сенаторы делают упор на повышение социальной защищенности граждан, укрепление экономического, технологического потенциала и обороноспособности страны, опережающее развитие инфраструктуры

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия в последние годы сознательно разворачивается в сторону суверенизации своей правовой системы и отказывается от правил, навязанных недружественными странами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, к давлению извне России не привыкать. Мы хорошо понимаем сейчас, кто есть кто на мировой арене. Именно поэтому в последние годы наша страна осуществляет масштабный разворот в сторону суверенизации своей правовой системы. Мы сознательно отказываемся от пресловутых правил, навязываемых недружественными государствами, выходим из отдельных международных соглашений, которые идут вразрез с нашими государственными приоритетами. Причем делаем мы это без оглядки на псевдодемократические рейтинги и оценки внешних экспертов, поскольку далеко не они служат для нас ориентирами", - сказала спикер Совфеда, открывая весеннюю сессию 2024 года.

По ее словам, в соответствии с поставленными главой государства задачами, сенаторы делают упор на повышение социальной защищенности граждан, укрепление экономического, технологического потенциала и обороноспособности страны, опережающее развитие инфраструктуры. "Все эти направления нашли отражение в нашем плане мероприятий на весеннюю сессию. И я прошу заместителей председателя Совета Федерации, каждого из вас, уважаемые коллеги, опираться именно на эти приоритеты в законотворческой деятельности и также в ходе работы в регионах", - обратилась Матвиенко к коллегам-сенаторам.

Она подчеркнула, что парламентариям в весеннюю сессию предстоит внушительный объем работы. Также председатель верхней палаты парламента призвала не расслабляться и отдавать себе отчет в том, что "незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет". "Это надолго, мы должны это осознавать. На каждый наш успех, на каждое достижение оппоненты будут пытаться ответить новыми рестрикциями, ограничениями, запретами, даже действуя во вред себе. Но всем уже понятно, что их главной цели, их сокровенной мечте - нанести России стратегическое поражение - точно не суждено сбыться", - заявила глава Совфеда.