Захарова: тема Холокоста для многих перестает быть священной из-за ее эксплуатации

Дипломат обратила внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что нельзя эксплуатировать эту тему, наделяя самих себя правом, по сути, индульгенции на все что угодно

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Израильская сторона в контексте палестино-израильского конфликта эксплуатирует тему Холоста, из-за чего она перестает быть сакральной для многих людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Каждый раз постпред Израиля или израильская сторона в Совбезе все это (палестино-израильский конфликт - прим. ТАСС) бесконечно увязывает почему-то с темой Холокоста", - сказала дипломат. Она обратила внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что нельзя эксплуатировать эту тему, наделяя самих себя правом, по сути, индульгенции на все что угодно. "Но самое страшное, на мой взгляд, еще и в том, что таким образом тема Холокоста для очень многих людей, для миллионов, для сотен миллионов, перестает быть сакральной, она перестает быть священной, она перестает в принципе быть исторической темой. Она переходит в разряд исключительной конъюнктуры", - подчеркнула дипломат.